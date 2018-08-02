Макаревич посчитал «планетарных» идиотов. Их оказалось 80%

Многолетний лидер и вокалист группы «Машина времени» Андрей Макаревич озвучил количество идиотов среди жителей планеты Земля. По подсчетам музыканта, их оказалось примерно 80%, пишет URA.RU.

Своими данными по этому вопросу артист поделился в ходе интервью изданию « Лента.ру», когда отвечал на вопрос о свободе совести членов Общественного совета при думском комитете по культуре. Напомним, лидер легендарной группы входит в состав этой организации.

Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность, — заявил артист.

Напомним, Андрей Макаревич регулярно становится автором резонансных высказываний. Так, в прошлом году широкий общественный резонанс вызвали его слова об «открытом в России 25-м кадре», превращающем людей в «злобных дебилов».

Тогда в дискуссию с музыкантом вступили Наталья Поклонская, Мария Захарова, Виталий Милонов и другие публичные люди.