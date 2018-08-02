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Макаревич посчитал «планетарных» идиотов. Их оказалось 80%

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Многолетний лидер и вокалист группы «Машина времени» Андрей Макаревич озвучил количество идиотов среди жителей планеты Земля. По подсчетам музыканта, их оказалось примерно 80%, пишет URA.RU.

Своими данными по этому вопросу артист поделился в ходе интервью изданию « Лента.ру», когда отвечал на вопрос о свободе совести членов Общественного совета при думском комитете по культуре. Напомним, лидер легендарной группы входит в состав этой организации.

Будучи врагом всяческих запретов, я тем не менее сам попросил об одном запрете: давайте запретим орать по телевизору. Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей. Прости меня, но вообще 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять как данность, — заявил артист.

Напомним, Андрей Макаревич регулярно становится автором резонансных высказываний. Так, в прошлом году широкий общественный резонанс вызвали его слова об «открытом в России 25-м кадре», превращающем людей в «злобных дебилов».

Тогда в дискуссию с музыкантом вступили Наталья Поклонская, Мария Захарова, Виталий Милонов и другие публичные люди.

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Комментарии (5)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 10:25

    Когда я училась в универе, нам предложили тест. На вопрос: "Кого из своих сокурсников вы считаете талантливым?", наш Серега ответил: "На данный момент нас несколько". Я так полагаю, что Макаревич себя относит к достойным 20%?

  • Есть ответы (2)
  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 10:46

    В основном среда и внешние события формируют, провоцируют образ мышления, а следовательно поступки и поведение человека. Среду формируют СМИ, пропаганда, примеры других людей и т.д. Ну и конечно законодательная, исполнительная власть и президент как наделённые полномочиями по принятию законов и указов. И вот глядя на всех этих типов в шоу типа "соловьиного помёта", шоу Малахова и пр., глядя на государственную Думу России, на президента не удивительно, что Макаревич пришёл к озвученным выводам.

  • Small 971d4f217e
    Грима Слопоутсегодня, 11:17

    Макаревич цитируе закон Парето, о котором большинство "идиотов" не в курсе, так как недостает базового образования. Хотя конечно сам закон Парето это упрощение - но оно рабочее в экономике, пилитологии, социологии.

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