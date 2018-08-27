Эксперт: Путин напомнил чиновникам о важности уважения к простым людям

Президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил чиновникам, что политика внутреннего развития государства должна строится вокруг каждого отдельного человека. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.

Россияне должны уже сегодня почувствовать, что государство о них заботится. Поэтому, конечно, чиновники должны относиться к людям очень внимательно. Иначе у нас не получится реализовать 12 национальных проектов президента, направленных в первую очередь на повышение социального самочувствия простых граждан. Невозможно работать над улучшением жизни людей и при этом относиться к ним с грубостью и равнодушием, — пояснила Тутова.

Еще депутат обратила внимание на предложение Путина о запуске программы «Земской учитель». По мнению Тутовой, такая программа сделает образование в нашей стране на порядок доступней, а значит, качество кадрового потенциала РФ будет только расти.

«Мы долго ждали этой программы, поскольку у нас действительно наблюдается нехватка педагогов в малых городах и селах. Я очень надеюсь, что программа „Земской учитель“ поможет эту проблему решить», — заключила парламентарий.

Огромную роль в подготовке высококвалифицированных и внимательных к проблемам людей специалистов играют ранее инициированные Путиным кадровые конкурсы, помогающие молодежи найти применение своим талантам и способностям, отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Флагманские проекты платформы «Россия — страна возможностей», такие как «Я — профессионал», «Мой первый бизнес», «Лидеры России», за год проведения показали, что являются эффективными механизмами, подталкивающим граждан к профессиональному и личностному росту. Сегодня эти проекты объединяют уже более полутора миллионов россиян, — сказал Комиссаров.

Напомним, что сегодня в Москве состоялось ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Основное внимание в своей речи глава государства уделил социально-экономическим вопросам и реализации национальных проектов.