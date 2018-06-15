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В Москве создадут национальный космический центр

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

В столице через три с половиной года откроется национальный космический центр, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами, сообщает РИА Новости.

Ранее поручил Роскосмосу и правительству Москвы создать такой центр президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

Я думаю, через три с половиной года, по нашим расчетам, это будет сделано, — приводит агентство слова Рогозина.

Глава госкорпорации отметил, что в ближайшую пятницу по поручению Путина он встретится с активом центра Хруничева из 300 инженеров и молодых конструкторов и расскажет им о намечающемся проекте.

Ранее Рогозин прокомментировал неудачные пуски российских космических аппаратов.

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