В Москве создадут национальный космический центр
- 20 февраля 2019, 15:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице через три с половиной года откроется национальный космический центр, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами, сообщает РИА Новости.
Ранее поручил Роскосмосу и правительству Москвы создать такой центр президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.
Я думаю, через три с половиной года, по нашим расчетам, это будет сделано, — приводит агентство слова Рогозина.
Глава госкорпорации отметил, что в ближайшую пятницу по поручению Путина он встретится с активом центра Хруничева из 300 инженеров и молодых конструкторов и расскажет им о намечающемся проекте.
Ранее Рогозин прокомментировал неудачные пуски российских космических аппаратов.
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