Обучавшихся за счет бюджета врачей могут обязать работать на государство

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о необходимости принудительного трудоустройства молодых врачей, получивших медицинское образование за счет бюджетных средств.

С такой инициативой спикер Совета Федерации выступила по завершении ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, передает ТАСС.

Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определенный срок в медицине, — считает Матвиенко.

По ее словам, такое решение поможет возместить финансовые вложения государства в обучение молодых специалистов.

«Такие шаги, на мой взгляд, были бы уместны», — заключила парламентарий.



Напомним, в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию РФ. Мероприятие проходило в здании московского Гостиного двора.

С содержанием речи президента можно ознакомиться в трансляции «Ридуса».