найти ×
   
  • USD -0.35
    65.86
  • EUR -0.13
    74.68
СохранитьСохранено0
×

001329

Обучавшихся за счет бюджета врачей могут обязать работать на государство

Small 25de0a1fdb

© Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о необходимости принудительного трудоустройства молодых врачей, получивших медицинское образование за счет бюджетных средств.

С такой инициативой спикер Совета Федерации выступила по завершении ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию, передает ТАСС.

Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определенный срок в медицине, — считает Матвиенко.

По ее словам, такое решение поможет возместить финансовые вложения государства в обучение молодых специалистов.

«Такие шаги, на мой взгляд, были бы уместны», — заключила парламентарий.

Напомним, в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию РФ. Мероприятие проходило в здании московского Гостиного двора.

С содержанием речи президента можно ознакомиться в трансляции «Ридуса».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как правильно мыть руки при готовке мяса
90181817читать позжечитаю позже
Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
80228567читать позжечитаю позже

главное


Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

5022253читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

11247426читать позжечитаю позже