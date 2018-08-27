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Британские СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Скрипаля

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на источник в местной разведке.

Британские врачи выражают опасения, что пострадавший от действия отравляющего вещества Скрипаль не сможет полностью восстановиться, несмотря на оказываемый ему медицинский уход. В настоящий момент он находится под постоянным наблюдением врачей, отмечает издание.

Ситуация осложняется недостатком сведений о лечении отравлений, вызванных использованным против него нервно-паралитического агента.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.

Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.

На уходящей неделе Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергей Федотов.

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Комментарии (1)

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    Ольга Доновинасегодня, 20:42

    Бритишваль доведёт его до конца. Ни он на острове первый, ни он последний. Терезка-отравительница его грохнет аккурат перед окончанием срока по брекситу. А пока почтим минутой молчания Литвиненко, которого МИ-6 варварски распяла на своём политическом кресте (врагу не пожелаешь), Б.Березовского, который, как и Скрипаль, решил вернуться на родину. _____

    Бритишваль во вздрюченном состоянии опасна. Как бы опять не применила химическое оружие в силу своей крайней (скорее бескрайней) подлости.

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