Британские СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Скрипаля

Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на источник в местной разведке.

Британские врачи выражают опасения, что пострадавший от действия отравляющего вещества Скрипаль не сможет полностью восстановиться, несмотря на оказываемый ему медицинский уход. В настоящий момент он находится под постоянным наблюдением врачей, отмечает издание.

Ситуация осложняется недостатком сведений о лечении отравлений, вызванных использованным против него нервно-паралитического агента.

Напомним, 4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери.

Власти Великобритании заявили, что пострадавших отравили ядом «Новичок», разработанным в СССР в 70-х годах прошлого века. Ответственность за инцидент официальный Лондон возложил на Москву.



Позднее Королевская прокурорская служба назвала имена двоих граждан России, якобы причастных к отравлению. 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что оба они являются агентами российской разведки.

На уходящей неделе Bellingcat и The Insider распространили сведения о третьем предполагаемом участнике покушения на Скрипалей. Им назван некий высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев, находившийся на территории Соединенного Королевства под именем Сергей Федотов.