Женщина выиграла в лотерею, посмотрев на победу брата и подруги

Американка Джоди Хендерсон (Jodi Hendershot) из города Грейт-Фолс, штат Монтана решила сыграть в лотерею после того, как её близкие начали один за другим срывать джекпоты. Сначала её родной брат выиграл 10 тысяч долларов — примерно 660 тысяч рублей. А следом её подруга купила счастливый билет и теперь будет всю жизнь получать по 25 тысяч долларов в год, что составляет 1,6 миллиона рублей.

Джоди решила, что удача благосклонна к её семье и приобрела лотерейный билет Big Sky, который принёс ей 9262 доллара. В пересчёте на рубли выигрыш составил около 611 тысяч рублей. По данным издания UPI, победительница планирует потратить деньги на оплату счетов, в том числе за празднование Дня святого Валентина.

Ранее «Ридус» рассказывал, как у победителя лотереи украли выигрышный билет на 10 миллионов американских долларов. Из-за его же болтливости. Однако парень оказался настоящим везунчиком, и справедливость восторжествовала.

Ещё мы рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.