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У победителя лотереи украли билет на 10 миллионов долларов

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  • 10 января 2019, 18:07
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Житель города Вакавиль американского штата Калифорния решил сыграть в лотерею перед Новым годом. И удача улыбнулась ему, билет оказался выигрышным. Когда парень стёр защитный слой, то увидел там сумму в 10 тысяч долларов. Счастливчик пришёл домой и похвастался своим везением соседям. 

Однако, когда на следующий день победитель отправился в офис лотереи за деньгами, то ему заявили, что его билет ничего не выиграл. Парень заподозрил в краже ценного билета одного из своих соседей и немедленно заявил в полицию. И после этого произошло сразу два счастливых события. 

Следователи очень быстро выяснили, что сосед счастливчика по имени Адул Саосонянг (Adul Saosongyang) действительно украл нужный билет, подменив его на другой и уже обратился с ним в офис. Но деньги ему ещё не выдали, сообщив, что нужно время для проверки всех документов, сумма-то немаленькая. 

А также в ходе расследования оказалось, что сумма выигрыша составляет не 10 тысяч, а 10 миллионов долларов. 

Определив, кто какой билет купил, организаторы лотереи позвонили обманщику, сказав, чтобы тот возвращался в офис за деньгами. А там его уже поджидала полиция с наручниками. 

Ну, а настоящий победитель вскоре получит выигранные им миллионы.

Эту историю с криминальным уклоном и хорошим концом рассказали сотрудники полиции, опубликовав её на своей страничке Facebook. А организаторы лотерей посоветовали победителям поменьше болтать и в случае чего обращаться к адвокатам или финансовым консультантам.

Ранее «Ридус» рассказывал о других супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.

Также мы писали о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне. 

Ещё мы публиковали материал о том, как супруги убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый лотерейный билет.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов. 

А ещё одна женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.

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