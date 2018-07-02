У победителя лотереи украли билет на 10 миллионов долларов

Житель города Вакавиль американского штата Калифорния решил сыграть в лотерею перед Новым годом. И удача улыбнулась ему, билет оказался выигрышным. Когда парень стёр защитный слой, то увидел там сумму в 10 тысяч долларов. Счастливчик пришёл домой и похвастался своим везением соседям.

Однако, когда на следующий день победитель отправился в офис лотереи за деньгами, то ему заявили, что его билет ничего не выиграл. Парень заподозрил в краже ценного билета одного из своих соседей и немедленно заявил в полицию. И после этого произошло сразу два счастливых события.

Следователи очень быстро выяснили, что сосед счастливчика по имени Адул Саосонянг (Adul Saosongyang) действительно украл нужный билет, подменив его на другой и уже обратился с ним в офис. Но деньги ему ещё не выдали, сообщив, что нужно время для проверки всех документов, сумма-то немаленькая.

А также в ходе расследования оказалось, что сумма выигрыша составляет не 10 тысяч, а 10 миллионов долларов.

Определив, кто какой билет купил, организаторы лотереи позвонили обманщику, сказав, чтобы тот возвращался в офис за деньгами. А там его уже поджидала полиция с наручниками.

Ну, а настоящий победитель вскоре получит выигранные им миллионы.

Эту историю с криминальным уклоном и хорошим концом рассказали сотрудники полиции, опубликовав её на своей страничке Facebook. А организаторы лотерей посоветовали победителям поменьше болтать и в случае чего обращаться к адвокатам или финансовым консультантам.



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