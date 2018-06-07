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Кролик сделал 20 трюков за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

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  • 19 февраля 2019, 19:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Домашний кролик из Финляндии по кличке Таави (Taawi) выполнил 20 трюков за 1 минуту и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Четырёхлетний кролик перепрыгивал через препятствия, опрокинул бутылку, выполнил вращение, дал хозяину «пять», взял карты из рук и совершил много других удивительных трюков.

«Он самый энергичный и активный кролик, которого я когда-либо видел!», — заявил гордый владелец зверька Айно Кивикаллио (Aino Kivikallio).

По словам хозяина, он долго тренировал питомца, чтобы создать репертуар невероятных трюков, которых в данный момент насчитывается больше 30.

«Сначала Таави было трудно сконцентрироваться, он отвлекался и волновался. Но я терпеливо тренировал его, и скоро он полюбил делать трюки», — рассказал хозяин рекордсмена.

«Я не представлял, что мой кролик когда-нибудь получит титул Guinness World Records. Мой совет всем владельцам домашних животных — никогда не недооценивайте своих питомцев! Я уверен, что у каждого зверя есть какой-то талант и задача хорошего хозяина — выяснить, в чём хорош именно их питомец», — уверен Кивикаллио.

А ваши домашние животные умеют делать трюки?

Недавно «Ридус» рассказывал, как в Книгу рекордов Гиннесса попала самая длинная кошка в мире. Рекордсменом стал двухлетний кот породы мейн-кун по кличке Баривель.

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