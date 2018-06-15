Лишившийся дома кузбасский пенсионер рассказал, как его выселяли

Пенсионер Александр Чунарев из города Калтана в Кемеровской области, о чьей сложной жизненной ситуации «Ридус» уже рассказывал в январе, по просьбе издания ответил на комментарий пресс-службы Южно-Кузбасской ГРЭС, поступивший вскоре после публикации предыдущего материала.

Предыстория

Напомним, конфликт интересов между кузбасскими энергетиками и Заслуженным шахтером РФ развернулся по поводу права собственности на земельный участок в Калтане.

С 1989 года Александр Чунарев фактически проживает на его территории: там он возвел капитальный дом, право собственности на который зарегистрировал в середине нулевых.

После того, как в 2010 году пожар уничтожил большую часть домовладения, шахтер-пенсионер занялся восстановительными работами, однако при повторной регистрации дома обнаружил, что арендованный им участок оказался включен в санитарно-защитную зону (СЗЗ) соседнего золоотвала.

Дальнейшее выяснение отношений собственности с владеющими золоотвалом энергетиками поначалу складывалось для Александра Чунарева более-менее приемлемо, однако к январю 2019 года привело к полной катастрофе.

Пенсионер лишился участка земли, а собственноручно возведенный дом его обязали снести за собственные средства.

О курицах и яйцах

В полученном редакцией «Ридуса» письме Александр Чунарев объяснил, что не слышал о нормативных требованиях, установленных администрацией Калтана в 2001 году, на которые ссылалась пресс-служба ЮК ГРЭС.

Зато, в уже более позднем проекте СЗЗ (материалы проекта имеются в распоряжении редакции), разработанном ЗАО НПЦ «Промэкология» в 2007 году, адрес дома Александра Чунарева не фигурирует.

Фрагмент проекта СЗЗ золоотвалов ЮК ГРЭС от 2007 года.

Как видно из документа, в списке жилых построек, подлежащих расселению в связи с попаданием в СЗЗ, находятся дома по Российской улице (они расположены к востоку от золоотвала). При этом, дом и участок Александра Чунарева приписаны к улице 2-й Новостройки, которая вообще не упомянута в этом проекте.

Примечательно, что в том же 2007-м году дом Александра Чунарева был успешно внесен в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, и 6 месяцев спустя принят в эксплуатацию на основании решения приемочной комиссии (копия документа имеется в распоряжении редакции).

Проект санитарно-защитной зоны ЮК ГРЭС был сделан в 2007 году. Нашей улицы и нашего дома в этом проекте нет, — констатирует собеседник издания.

На протяжении нескольких лет после успешной регистрации строения у Александра Чунарева не возникало никаких проблем с правом собственности, однако в 2010 году в его доме произошел сильный пожар. Кровля и внутренние коммуникации здания оказались полностью уничтожены, от былой постройки остались только каменные стены.

Сгорела крыша, веранда, и все имущество в доме, остались несгораемые стены. После пожара пришлось восстанавливать дом в том же виде, только под крышей сделал жилую мансарду, которая и послужила причиной признания моего дома самовольной постройкой — рассказал изданию герой материала.

Непосредственный конфликт интересов Александра Чунарева и администрации ЮК ГРЭС произошел в 2014 году, когда пенсионер предпринял попытку перерегистрировать свое восстановленное домовладение. Именно тогда, по его словам, он впервые узнал, что отданный ему в аренду участок все-таки оказался включен в состав СЗЗ.

При этом, как следует из представленных выше документов, в состав СЗЗ территория была внесена на основании письма от 2012 года.

Узнав о специфическом статусе своего участка, Александр Чунарев первым делом обратился в администрацию и к новому собственнику.

Я обратился в администрацию города и к ЮК ГРЭС с тем, чтобы меня переселили в безопасное для жизни и здоровья место, а затем выплатили мне компенсацию за дом и все постройки, в чем мне было отказано. Мне пришлось обратиться в суд, — рассказал в пенсионер в своем январском видеообращении.

В 2014 году Александру Чунареву в судебном порядке удалось зарегистрировать право собственности на заново отстроенный дом. Решением Калтанского районного суда, площадь принадлежащей пенсионеру постройки была увеличена с 65,5 до 109,4 квадратных метров (документ имеется в распоряжении редакции).

Годом позже пенсионер оформил и право собственности на земельный участок, который до этого находился у него в долгосрочной аренде.

Реванш энергетиков

Дальнейшие события и судебные разбирательства преимущественно складывались уже не в пользу шахтера-пенсионера.

Так, в 2016 году вышестоящая инстанция отменила решение о регистрации права собственности на дом, признав его самовольной постройкой (документ имеется в распоряжении редакции). Параллельно с этим проходил судебный процесс о передаче зарегистрированного за пенсионером земельного участка в ведение ЮК ГРЭС.

Как следует из более позднего документа, направленного Александру Чунареву компанией «Мечел», в марте 2017 года Судебная коллегия Кемеровского областного суда приняла решение о прекращении права собственности на участок и передаче его на баланс ЮК ГРЭС.

При этом, пенсионера потребовали самостоятельно произвести снос собственного дома. В противном случае, расходы на ликвидацию постройки должен взыскать с него новоиспеченный собственник территории.

Александру Чунареву также отказали в компенсации стоимости самой постройки, оцененной в сумму около 5 миллионов рублей.

Летом 2018-го ЮК ГРЭС направил пенсионеру предложение об аренде сменившего владельца участка на срок до конца года. На первой странице документа (копия имеется в распоряжении редакции) указано, что, в случае отказа от соглашения, пенсионер обязан немедленно покинуть территорию, осуществив снос находящегося на ней «самостроя».

После отказа от аренды земли, ЮК ГРЭС подал на нас в суд о сносе дома и надворных построек. Районный суд принял решение удовлетворить их иск. В нашем встречном иске о возмещении убытков было вновь отказано. В решении указано, что мы обязаны выселиться и снести все постройки за свой счет, выплатив аренду за предшествующий 2018 год. По сути, меня с супругой выбросили из собственного дома, построенного собственноручно и изначально на законных основаниях, — резюмировал собеседник «Ридуса».

P. S. А что с угрозами?

По просьбе «Ридуса» Александр Чунарев также прояснил ситуацию по поводу угроз, якобы поступавших в его адрес со стороны представителей ЮК ГРЭС.

Напомним, в своем комментарии изданию пресс-служба предприятия дала недвусмысленное пояснение по поводу заявления пенсионера.

Обвинения Чунарева А. А. в угрозах со стороны ЮК ГРЭС являются клеветой. Очевидно, что „угрозой“ Чунарев А. А. называет официальные письма и беседы разъяснительно-правового характера, — говорилось в полученном редакцией документе.

По словам героя материала, речь, действительно, шла именно о разбирательствах строго в пределах правового поля. Вот как он сам объясняет свое более ранее заявление.

ЮК ГРЭС не хотел мне выплачивать компенсацию за дом, угрожая тем, что они и так заберут у меня и землю, и дом, а на меня заведут уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве, если я не откажусь от иска. Объяснив тем, что у них большие связи и возможности, показав стопку папок с бумагами, где „Мечел“ выиграл судебные дела в других областях. В уголовном деле им было отказано в связи с отсутствием состава преступления. А в остальном — все исполнили, как и предупреждали.

Как следует из прилагаемого ниже документа, управляющий директор ЮК ГРЭС С. П. Мирошников действительно обращался в правоохранительные органы с заявлением о покушении на мошенничество, в возбуждении которого вскоре получил отказ.

Однако, нельзя не отдать должное тому, что ко всем обещаниям, о которых рассказывает Александр Чунарев, компания отнеслась с завидной добросовестностью. А разве бизнес не должен быть честным?..