Кузбасского шахтера-пенсионера выселяют местные энергетики

Пенсионер из города Калтан (Кемеровская область) Александр Чунарев записал видеообращение к общественности по поводу ситуации вокруг права собственности на его частный дом.

По словам бывшего шахтера, участок, на котором находится домовладение, оказался расположен в границах санитарной зоны золошлакоотвала Южно-Кузбасской ГРЭС, принадлежащей горнодобывающей корпорации «Мечел».

О том, что территория, выделенная ему под строительство дома еще в далеком 1986 году, оказалась в собственности организации, Александр Чунарев узнал в 2015 году, когда попытался перерегистрировать дом после произошедшего в нем пожара.

В ходе последующей чреды судебных разбирательств с руководством Южно-Кузбасской ГРЭС пенсионер пытался получить компенсацию за свое недвижимое имущество, по его словам, оцененное независимым экспертом примерно в 5 миллионов рублей.

Однако суд обязал нового собственника земли выплатить Александру Чунареву компенсацию лишь за занимаемый домом участок в 12 соток. Ее размер составил 500 тысяч рублей.

Недавно, по словам самого пенсионера, ко всем проблемам добавилось желание владельцев Южно-Кузбасской ГРЭС получить с него арендную плату за использование спорной территории.

Как рассказал бывший шахтер, представители компании неоднократно угрожали ему дальнейшими судебными тяжбами, а также возможностью «выжить» пенсионера с использованием связей.

Выплатили мне за участок земли деньги, а за дом не выплатили ни копейки. Приобрели его в собственность для того, чтобы выселить меня. Теперь за мой же счет я должен снести свой дом, да еще и уплатить за аренду земли, — сетует пенсионер.

Осенью 2018 года Александр Чунарев написал письмо на имя главы региона Сергея Цивилева, однако ситуация с компенсацией стоимости имущества так и не решена до сих пор.