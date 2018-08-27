На Украине решили отказаться от импортного газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет отказаться от импортного газа.

По словам главы украинского правительства, это будет возможно благодаря открытию доступа к украинским недрам.

«У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам», — рассказал премьер в эфире программы «Свобода слова».

В понедельник, 18 февраля, Гройсман заявил, что на Украине может быть снижена норма потребления газа одного человека в месяц.