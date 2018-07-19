На Украине хотят снизить норму потребления газа на человека

На Украине может быть снижена норма потребления газа одного человека в месяц, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, это произойдет в том случае, если суд отменит решение правительства о снижении такой нормы до 3,29 кубометра газа, — соответственно, кабинет министров снизит ее до 3 кубометров.

В интервью интернет-изданию Liga.net премьер-министр отметил, что ранее, когда суд отменил решение правительства о норме потребления 3,3 кубометра газа на человека и установил норму 9,8, кабмин снизил ее до 3,29 кубометра

Если еще раз так произойдет, то будет 3, — заявил Гройсман.

В марте 2016 года кабинет министров Украины снизил в домах без счетчиков нормативы потребления газа с 9,8 кубометра до 4,4 кубометра на человека в месяц. В августе 2017 года произошло еще одно снижение нормы потребления на 25% — до 3,3 кубометра.

Однако Верховный суд Украины отменил решение от 2016 года, поэтому второе решение от 2017 года также утратило силу.

После этого 30 января правительство вновь снизило норму потребления газа на человека до 3,29 кубометра.