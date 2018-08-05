Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

Во вторник, 19 февраля, вышел из колонии на свободу бывший полковник ГРУ Владимир Квачков.

В беседе с РЕН ТВ он рассказал, что собирается встретиться с женой и детьми, а затем вернется к тому, чем занимался раньше, — военно-научной и общественно-политической деятельности.

Все, отдых закончился, пора на работу. Это главное, — приводит телеканал слова бывшего полковника.

Квачков признался, что ночью перед освобождением спал спокойно: «После 11 лет и глаза не смыкать, да вы что?»

7 февраля решением Зубово-Полянского суда Мордовии бывший полковник ГРУ Владимир Квачков был освобожден от наказания за экстремизм.

Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда его признали виновным в покушении на нынешнего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и отправили за решетку.

Через три года его оправдали, однако уже на следующий день после оправдательного приговора Квачкова снова арестовали. На этот раз ему вменялась подготовка вооруженного мятежа.

В феврале 2013 года Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы, но позднее Верховный суд смягчил приговор.

В августе 2017 года экс-полковник ГРУ получил дополнительные полтора года в колонии строгого режима по обвинению в экстремизме. Новое дело было связано с видеороликом, который Квачков снял в июне 2015 года в колонии на камеру мобильного телефона и опубликовал в интернете.