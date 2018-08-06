Экс-полковника ГРУ Квачкова освободили от наказания за экстремизм

Решением Зубово-Полянского суда Мордовии бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освобожден от наказания за экстремизм, сообщила его адвокат Оксана Михалкина.

«Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания», — пояснила она РИА Новости.

Михалкина также уточнила, что срок за попытку организовать мятеж уже истек.

По ее словам, для обжалования решения суда у прокуратуры есть десять дней. Из колонии Квачков сможет выйти 19 февраля, отмечает агентство.

Квачков получил широкую известность в 2005 году, когда его признали виновным в покушении на нынешнего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и отправили за решетку.



Через три года его оправдали, однако уже на следующий день после оправдательного приговора Квачкова снова арестовали. На этот раз ему вменялась подготовка вооруженного мятежа.

В феврале 2013 года Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы, но позднее Верховный суд смягчил приговор.

В августе 2017 года экс-полковник ГРУ получил дополнительные полтора года в колонии строгого режима по обвинению в экстремизме. Новое дело было связано с видеороликом, который Квачков снял в июне 2015 года в колонии на камеру мобильного телефона и опубликовал в интернете.

