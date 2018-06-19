После скандала с подкупом Друзь собрался в США

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь собрался ехать в Соединенные Штаты Америки.

По словам его дочери Инны, отец планирует провести в Калифорнии провести мастер-класс и презентовать свою новую книгу для детей.

Книга Александра Друзя «Эня, Томас и другие» будет стоить около 20 долларов с автографом автора, сообщает «МК».

А на мастер-классе бывший игрок ЧГК собирается поговорить о заблуждениях, связанных с вопросами воспитания, отмечает News.ru.

Как отметили организаторы мероприятия, произошедший недавно скандал никак не повлиял на их планы, сообщает «360».

На прошлой неделе главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер и знаток игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отстранены от участия в этих передачах на неопределенный срок.

12 февраля главред телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер в своем блоге в LiveJournal написал о том, что в ноябре 2018 года знаток «Что? Где? Когда?» Александр Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша. В доказательство попытки подкупа Бер опубликовал четыре диктофонные записи его разговоров в Skype с Друзем.

Позднее в СМИ появилась версия Александра Друзя. Он подтвердил, что на аудиозаписях главреда действительно его голос, а вот как было на самом деле, Илья Бер, по словам знатока, «рассказал с точностью до наоборот».