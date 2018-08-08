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В Росстате заявили о падении цен на топливо

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© Ridus.ru

Росстат заявил о снижении цен на отдельные виды нефтепродуктов в обрабатывающих производствах в январе 2019 года. По данным ведомства, бензин по сравнению с предыдущим месяцем подешевел сразу на 19,1%.

«В обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: бензин автомобильный — на 19,1%, пропан и бутан сжиженные — на 17,2%, топливо судовое — на 9,3%, топливо дизельное — на 9,2%», — написано в индексе цен промышленных товаров для реализации на внутреннем рынке на сайте ведомства.

На днях Федеральная антимонопольная служба нашла виновных в росте цен на бензин. Ведомство возбудило дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», заподозрив эти компании в манипулировании рынком при сделках с бензином на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Напомним, растущие цены на АЗС — головная боль далеко не одних автомобилистов. Рост цен на топливо автоматически «тянет» за собой рост цен на все товары, в первую очередь на продукты питания и товары повседневного спроса.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему бензин может дорожать бесконечно.

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