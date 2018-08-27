найти ×
   
  • USD
    66.25
  • EUR
    74.91
СохранитьСохранено0
×

001073

ФАС оправдала рост цен на продукты

Small f78f8d6c11

© Пресс-служба ФАС

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал рост цен на продукты неприятным для потребителей, но полезным для производителей явлением.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — цитирует Цыганова РИА Новости.

По мнению чиновника, резкое подорожание мяса птицы и яиц в 2018 году было вызвано активным развитием этого сектора, сопровождавшимся снижением цен. «Понятно, что эта ситуация продолжаться бесконечно не может. Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — пояснил Цыганов.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, цены в январе текущего года выросли на 1%, по сравнению с минувшим декабрем, и на 5% в годовом выражении. При этом продовольственные товары подорожали на 5,5%, непродовольственные — на 4,5%. Заметнее всего выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3% к декабрю. В частности, помидоры прибавили к прежней стоимости 17,2%, капуста белокочанная — 14,1%, огурцы — 13,4%, виноград — 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — 6,4—7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, а лимоны — на 0,4%.

На днях Федеральная антимонопольная служба нашла виновных в росте цен на бензин. Ведомство возбудило дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», заподозрив эти компании в манипулировании рынком при сделках с бензином на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что будет с ценами в наступившем году.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805371читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9249455читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете

Авиапассажирам следует знать, что им поможет справиться с тошнотой.

5017248читать позжечитаю позже

Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей27 августа 2018

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

5350915читать позжечитаю позже