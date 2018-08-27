ФАС оправдала рост цен на продукты

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов назвал рост цен на продукты неприятным для потребителей, но полезным для производителей явлением.

«Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его», — цитирует Цыганова РИА Новости.

По мнению чиновника, резкое подорожание мяса птицы и яиц в 2018 году было вызвано активным развитием этого сектора, сопровождавшимся снижением цен. «Понятно, что эта ситуация продолжаться бесконечно не может. Понятно, что эти компании должны отдавать долги, кредиты, которые они взяли на развитие производства. Вообще в убыток себе никто работать не собирается», — пояснил Цыганов.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, цены в январе текущего года выросли на 1%, по сравнению с минувшим декабрем, и на 5% в годовом выражении. При этом продовольственные товары подорожали на 5,5%, непродовольственные — на 4,5%. Заметнее всего выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3% к декабрю. В частности, помидоры прибавили к прежней стоимости 17,2%, капуста белокочанная — 14,1%, огурцы — 13,4%, виноград — 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь — 6,4—7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, а лимоны — на 0,4%.

На днях Федеральная антимонопольная служба нашла виновных в росте цен на бензин. Ведомство возбудило дело о картельном сговоре между нефтетрейдерами АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», заподозрив эти компании в манипулировании рынком при сделках с бензином на биржевых торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что будет с ценами в наступившем году.