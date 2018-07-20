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ЕС подготовил новые санкции против России

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© Коллаж/Ridus

В Брюсселе на встрече министров иностранных дел ЕС был дан зеленый свет дополнительным санкциям против России в связи с событиями в Керченском проливе, сообщает польское информационное агентство PAP со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, новые ограничительные меры предусматривают расширение индивидуальных санкций.

Меры могут коснуться восьми человек, отметил собеседник агентства, а технические детали санкций должны быть разработаны в ближайшие недели.

25 ноября прошлого года в Керченском проливе были задержаны украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые, по заявлению Москвы, вторглись в российские территориальные воды.

Российские пограничники задержали всех 24 моряков украинских ВМС, доставив корабли в порт Керчи.

В настоящее время все моряки находятся под арестом в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ. Украинские моряки объявили себя военнопленными.

В декабре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев готовит новые проходы военных кораблей через Керченский пролив.

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