Экс-советник президента объяснил невозможность блокировки Facebook в РФ

Бывший советник президента РФ по Интернету Герман Клименко прокомментировал возможность блокировки социальной сети Facebook в России. Такой сценарий развития событий эксперт оценил как маловероятный, отметив, что на сегодняшний день у РФ нет необходимых инструментов для решения подобных задач.

В качестве примера он вспомнил историю с безуспешными попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

В беседе с журналистом «Ридуса» Герман Клименко не исключил, что после принятия в России закона о суверенном интернете некоторые причины столь низкой эффективности работы надзорного органа будут устранены.

Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке дочернего проекта возглавляемого ею телеканала. Страница In the Now в Facebook была удалена по решению администрации социальной сети после обращения представителей CNN.

На Facebook миллионы аккаунтов и проектов, для которых не указаны источники финансирования. Собственно, если бы от нас это потребовали, мы бы раскрыли источники — мы никогда их не скрывали, — заявила Симоньян в интервью изданию «СНЕГ.TV».

При этом главный редактор RT отметила, что ничего не слышала о возможности встречной блокировки Facebook в России.