Найди сыча: фотограф случайно создал фотозагадку

Английский почтальон сделал удивительную фотографию, на которой есть сыч, но увидеть его будет архисложно. На первый взгляд на изображении только дерево, которое 55-летний Пол Бич (Paul Beech), увлекающийся фотосъёмкой дикой природы, запечатлел неподалёку от своего дома в Макклесфилде. Фото стало вирусным в соцсетях после того, как автор указал, что на дереве сидит сова. Тысячи людей бросились рассматривать кадр под лупой, но замаскировавшегося сыча смогли увидеть не все. А вы сможете?

Сам фотограф рассказал, что ему пришлось изрядно постараться, чтобы сделать этот кадр.

«Я гулял в лесу и тут заметил маленького сыча, который сидел на дереве. Я захотел его сфотографировать и порадовался, что взял с собой телевик — длинный объектив для съёмки с дальнего расстояния. Но оказалось, это легче сказать, чем сделать. Стоило мне нацелиться на сову, как она перелетала на другое место. И потом у меня уходило немало времени на то, чтобы найти её снова», — рассказал автор снимка.

Интернет-пользователи пришли в восторг от камуфляжа совы и назвали её непревзойдённым мастером маскировки. «Вау! Мне понадобилось несколько минут, чтобы отыскать птицу», — написал один из комментаторов. Но нашлись и те, кто так и не смог увидеть сыча, они попросили автора о подсказке. Если вы относитесь к последним, то смотрите разгадку ниже.

Ранее «Ридус» рассказывал, как другой фотограф случайно снял редкого снежного барса, так хорошо слившегося с окружающим пейзажем, что его тоже очень нелегко заметить на снимке.

Также мы публиковали два снимка, на которых притаились олени. И найти их не так-то просто. Сами попробуйте!