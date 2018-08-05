найти ×
   
  • USD -0.46
    66.25
  • EUR -0.34
    74.91
СохранитьСохранено0
×

101037

Найди сыча: фотограф случайно создал фотозагадку

Small dd3dc5f883
  • 18 февраля 2019, 14:20
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Английский почтальон сделал удивительную фотографию, на которой есть сыч, но увидеть его будет архисложно. На первый взгляд на изображении только дерево, которое 55-летний Пол Бич (Paul Beech), увлекающийся фотосъёмкой дикой природы, запечатлел неподалёку от своего дома в Макклесфилде. Фото стало вирусным в соцсетях после того, как автор указал, что на дереве сидит сова. Тысячи людей бросились рассматривать кадр под лупой, но замаскировавшегося сыча смогли увидеть не все. А вы сможете?

Сам фотограф рассказал, что ему пришлось изрядно постараться, чтобы сделать этот кадр.

«Я гулял в лесу и тут заметил маленького сыча, который сидел на дереве. Я захотел его сфотографировать и порадовался, что взял с собой телевик — длинный объектив для съёмки с дальнего расстояния. Но оказалось, это легче сказать, чем сделать. Стоило мне нацелиться на сову, как она перелетала на другое место. И потом у меня уходило немало времени на то, чтобы найти её снова», — рассказал автор снимка.

Интернет-пользователи пришли в восторг от камуфляжа совы и назвали её непревзойдённым мастером маскировки. «Вау! Мне понадобилось несколько минут, чтобы отыскать птицу», — написал один из комментаторов. Но нашлись и те, кто так и не смог увидеть сыча, они попросили автора о подсказке. Если вы относитесь к последним, то смотрите разгадку ниже.

Ранее «Ридус» рассказывал, как другой фотограф случайно снял редкого снежного барса, так хорошо слившегося с окружающим пейзажем, что его тоже очень нелегко заметить на снимке.

Также мы публиковали два снимка, на которых притаились олени. И найти их не так-то просто. Сами попробуйте!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас
12049835читать позжечитаю позже
Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
371150273читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

9249455читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

20020942читать позжечитаю позже