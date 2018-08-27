Принц Саудовской Аравии предложил за футбольный клуб почти 4 млрд фунтов

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман изъявил желание приобрести клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, член королевской семьи предложил за «красных дьяволов» довольно внушительную сумму — 3,8 млрд фунтов.

Салман планирует совершить покупку до начала нового сезона.

В том случае, если сделка состоится нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», американские бизнесмены Глейзеры, получат в качестве чистой прибыли от продажи актива 2,2 млрд фунтов.

При этом издание отмечает, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб, однако не исключено, что от такого щедрого предложения они не смогут отказаться.

Ранее сообщалось, что самые высокие доходы среди европейских клубов оказались у «Манчестер Юнайтед», заработавшего за 2017 год 676 миллионов евро.

В сентябре 2018 года появилась информация о том, что российский олигарх Роман Абрамович собирается продать английский футбольный клуб «Челси» не менее чем за 3 млрд фунтов.