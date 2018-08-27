найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

10563

Принц Саудовской Аравии предложил за футбольный клуб почти 4 млрд фунтов

Small f1a6d446e0

© Пресс-служба президента России

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман изъявил желание приобрести клуб Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, член королевской семьи предложил за «красных дьяволов» довольно внушительную сумму — 3,8 млрд фунтов.

Салман планирует совершить покупку до начала нового сезона.

В том случае, если сделка состоится нынешние владельцы «Манчестер Юнайтед», американские бизнесмены Глейзеры, получат в качестве чистой прибыли от продажи актива 2,2 млрд фунтов.

При этом издание отмечает, что Глейзеры не собирались продавать свой клуб, однако не исключено, что от такого щедрого предложения они не смогут отказаться.

Ранее сообщалось, что самые высокие доходы среди европейских клубов оказались у «Манчестер Юнайтед», заработавшего за 2017 год 676 миллионов евро.

В сентябре 2018 года появилась информация о том, что российский олигарх Роман Абрамович собирается продать английский футбольный клуб «Челси» не менее чем за 3 млрд фунтов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
291839791читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
12061001читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

12048176читать позжечитаю позже

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети27 августа 2018

Золотистый ретривер с удовольствием ныряет и достаёт со дна различные предметы.

5059742читать позжечитаю позже