Названы богатейшие футбольные клубы Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрыл данные о финансовом положении европейских клубов за 2017 год.

Самые высокие доходы оказались у английского «Манчестер Юнайтед», заработавшего 676 миллионов евро, сообщает Reuters UK.

Всего на один миллион отстал от лидера мадридский «Реал».

Далее следуют «Барселона», мюнхенская «Бавария», английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен».

Топ-10 замыкают три английских клуба — «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Ювентус».

Доходы каждого из восьми последних клубов превысили 400 миллионов евро.

В материале агентства отмечается, что 710 футбольных клубов Европы положили в свою копилку в общей сложности 20,1 миллиарда евро. Однако почти половина этой суммы пришлась на 30 из них. Причем на 20 клубов Английской премьер-лиги приходится почти четверть общего дохода европейских команд — 5,3 миллиарда евро.