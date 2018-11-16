В соцсетях высмеяли Порошенко за копирование предвыборных лозунгов Путина

Предвыборные лозунги президента Украины Петра Порошенко, полностью повторяющие слоганы предвыборной кампании президента России Владимира Путина в 2012 году, очень сильно рассмешили пользователей соцсетей.

Для сравнения они опубликовали в интернете фотографии билбордов и с иронией их прокомментировали.

В частности, многие обратили внимание на то, что лозунги на плакатах — «Кандидатов много — президент один!» и «Реальные дела, а не пустые обещания!», были слово в слово скопированы и переведены на украинский язык для предвыборной кампании Порошенко.

Пользователей позабавило, что у предвыборного штаба украинского президента не хватило фантазии на что-то новенькое.

«Неповторимый оригинал и жалкая пародия», — написал один из них, «Уже поняли, что Путин — кумир для Порошенко», — вторил ему другой, «Хоть перевести додумались», — отметил третий.

Кроме того, у пользователей соцсетей всплыли в памяти и другие попытки Порошенко подражать Путину. Особенно наглядным доказательством тому служат очень похожие фотографии по разным случаям: в кабине истребителя или в обнимку с детьми.

Не слишком достоверным выглядит и рассказ Порошенко о его занятиях самбо и звании кандидата в мастера спорта по дзюдо во время открытия спортивного комплекса в Харьковской области. В Сети отметили его «неспортивный вид», пошутив по этому поводу так: «КМС по дзюдо на шоколадку выменял, небось».

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался давать интервью российским журналистам во время 55-й Мюнхенской конференции. Свое решение он мотивировал необходимостью российских журналистов извиниться перед Украиной. При этом охранник украинского президента применил силу к корреспонденту телеканала «Россия 24».