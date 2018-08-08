Порошенко потребовал российских журналистов извиниться перед Украиной

Президент Украины Петр Порошенко отказался давать интервью российским журналистам во время 55-й Мюнхенской конференции. Свое решение глава соседнего государства мотивировал необходимостью российских журналистов извиниться перед Украиной, передает ТАСС.

Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной, — заявил в кулуарах форума Порошенко.

Как отмечает агентство, в этот момент охранник украинского президента удерживал руку журналиста телеканала «Россия 24», в которой у того находился микрофон.

Стоит отметить, что сегодняшнее происшествие — уже не первый случай применения физической силы по отношению к представителям российских СМИ со стороны украинского президента или сотрудников службы его охраны.

Так, 4 года назад во время встречи Петра Порошенко с его белорусским коллегой Александром Лукашенко обслуживавший мероприятие секьюрити применил против Ольги Скабеевой запрещенный удушающий прием.

В 2018 году уже сам Петр Порошенко схватил руку сотрудника ВГТРК Евгения Попова, пытавшегося задать ему вопрос.

Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы fake-news и распространяете дезинформацию. Удачи вам! — пожелал тогда украинский президент.

В минувшем январе во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы снова досталось Ольге Скабеевой. На сей раз «отличились» депутаты из украинской делегации.