Украинский депутат Береза толкнул журналистку Скабееву в ПАСЕ

Украинский депутат и член делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву.

Береза проявил агрессию во время записи комментария вице-спикера Рады Ирины Геращенко группе журналистов. Скабеева комментировала выступление Геращенко и пыталась задавать ей вопросы, что не понравилось украинским журналистам и Бориславу Березе.

В какой-то момент Береза грубо оттолкнул Скабееву, а затем лягнул ее ногой, что вызвало возмущение уже у российских журналистов. Все произошедшее запечатлели сразу несколько съемочных групп. Комментируя свои действия, Береза заявил, что не считает Скабееву журналисткой, и сделал ряд оскорбительных высказываний в ее адрес.

На инцидент отреагировал Рамзан Кадыров. «Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?», — возмутился глава Чечни.

«Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!», — добавил Кадыров.



Напомним, Ольга Скабеева не первый раз досаждает украинский политикам неудобными вопросами. В октябре прошлого года она столкнулась с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Во время прямого эфира члены делегации вошли в кадр и стали петь гимн Украины. При этом депутат Алексей Гончаренко пришел на заседание ПАСЕ в зеленых резиновых перчатках и заявил Скабеевой, что с российскими журналистами надо общаться в костюме химзащиты.