Дело Надежды Савченко могут перенаправить уже в третий суд

Верховный суд Украины повторно рассмотрит вопрос изменения территориальной подсудности депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.

Об этом говорится в документе Черниговского районного суда, опубликованном в субботу сестрой обвиняемой в Facebook.

Решить вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Рубана Владимира Владимировича и Савченко Надежды Викторовны в Верховный суд, — говорится в тексте документа.

На данный момент производство по ее делу ведет Черниговский районный суд. Вместе с Надеждой Савченко в нем фигурирует экс-руководитель «Центра освобождения пленных» Владимир Рубан.

Как сообщает ТАСС, изначально документы по данному производству были направлены в Славянский районный суд Донецкой области, однако затем, согласно предыдущему решению Верховного суда, их передали в Чернигов.

При этом, адвокаты самой Савченко ходатайствовали о направлении материалов в Печерский районный суд Киева.

Напомним, Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта 2018 года. По версии генерального прокурора Украины Юрия Луценко, парламентарий готовила теракт в здании Верховной рады, результатом которого должен был стать государственный переворот.

В июне Служба безопасности Украины опубликовала данные проверки Надежды Савченко на полиграфе, подтверждающие версию следствия.



Напомним, 7 февраля текущего года Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать Савченко в качестве кандидата в президенты страны.