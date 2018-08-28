Дело Надежды Савченко могут перенаправить уже в третий суд
- 16 февраля 2019, 13:24
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Верховный суд Украины повторно рассмотрит вопрос изменения территориальной подсудности депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.
Об этом говорится в документе Черниговского районного суда, опубликованном в субботу сестрой обвиняемой в Facebook.
Решить вопрос о внесении представления об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Рубана Владимира Владимировича и Савченко Надежды Викторовны в Верховный суд, — говорится в тексте документа.
На данный момент производство по ее делу ведет Черниговский районный суд. Вместе с Надеждой Савченко в нем фигурирует экс-руководитель «Центра освобождения пленных» Владимир Рубан.
Как сообщает ТАСС, изначально документы по данному производству были направлены в Славянский районный суд Донецкой области, однако затем, согласно предыдущему решению Верховного суда, их передали в Чернигов.
При этом, адвокаты самой Савченко ходатайствовали о направлении материалов в Печерский районный суд Киева.
Напомним, Надежда Савченко была лишена депутатской неприкосновенности и задержана 22 марта 2018 года. По версии генерального прокурора Украины Юрия Луценко, парламентарий готовила теракт в здании Верховной рады, результатом которого должен был стать государственный переворот.
В июне Служба безопасности Украины опубликовала данные проверки Надежды Савченко на полиграфе, подтверждающие версию следствия.
Напомним, 7 февраля текущего года Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать Савченко в качестве кандидата в президенты страны.
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