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Эрдоган: Турция не отказывается от покупки С-400

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о приверженности соглашению с Россией, касающемуся покупки зенитных ракетных комплексов С-400. Очередное заявление по поводу затянувшейся сделки турецкий лидер сделал по пути с завершившегося сочинского саммита Турции, Ирана и РФ.

Мы заключили соглашение с Россией по С-400. Отказываться от него мы не намерены. Мы работаем над тем, чтобы поставки С-400 были осуществлены в июле, как нам и обещали, — приводит слова Эрдогана турецкое издание Hürriyet Daily News.

Президент добавил, что завершению сделки не помешает давление со стороны США, которые также заинтересованы в военно-экономическом сотрудничестве с Анкарой. 

Напомним, Россия и Турция подписали совместное соглашение о поставке зенитных ракетных комплексов С-400 летом 2017 года. 

После этого представители Соединенных Штатов предупредили своих партнеров по НАТО о возможности введения экономических санкций, а также саботирования Вашингтоном обязательств по уже действующим военным контрактам. 

В декабре 2018 года Эрдоган заявил о намерении приобрести 120 американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35.

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