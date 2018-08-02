Российский боец оказался в больнице из-за запрещенного приема американца

Боец смешанного стиля россиянин Сергей Харитонов оказался в больнице после поединка с американским оппонентом Мэттом Митрионом. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на заявление тренера российского спортсмена Руслан Кривуши.

По словам специалиста, Харитонов не смог продолжить бой из-за удара Митриона, совершенного в нарушение правил ММА.

Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Сергей ничего даже сказать не мог в октагоне, такая была боль, — рассказал Кривуша.

Как отмечает агентство, проходившее под эгидой организации Bellator соревнование было прервано еще в первом раунде, когда Мэтт Митрион нанес Харитонову запрещенный удар в область паха. В итоге, поединок россиянина и американца был признан несостоявшимся.

До этого момента в активе Сергея Харитонова было 28 побед и 6 поражений в боях ММА.

Напомним, в конце января атлетическая комиссия американского штата Невада на 9 месяцев дисквалифицировала другого российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Причиной для дисциплинарного взыскания послужила потасовка, устроенная россиянином после победы над ирландцем Конором Макгрегором.