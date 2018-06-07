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Назван срок дисквалификации Хабиба Нурмагомедова

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© AP/TASS

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на 9 месяцев российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

Он также оштрафован на 500 тысяч долларов.

Такое наказание вынесено спортсмену за его поведение после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

При этом дисквалификация может быть сокращена на три месяца, если Нурмагомедов выпустит специальное «антихулиганское» сообщение, приводит kp.ru решение, вынесенное на заседании комиссии.

Как известно, бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоявшийся 7 октября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, завершился победой Нурмагомедова, применившего в четвертом раунде удушающий прием. 

Сразу после поединка Нурмагомедов вступил в перепалку с находившимися возле октагона людьми и полез через ограждение выяснять отношения. Это спровоцировало начало массовой потасовки в зрительном зале, а затем и в октагоне. В драке приняли участие сам Нурмагомедов и члены команд обоих бойцов.

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