Озеленение Красноярска срубленными соснами попало на видео

Жители Красноярска запечатлели на видео необычные зимние работы по озеленению города.

Ролик опубликовала местная телекомпания ТВК.

На кадрах видно, как несколько мужчин высаживают на пустыре срубленные елки и сосны.

Для этого рабочие заранее установили в заснеженную землю металлические трубы, которые и стали опорой для деревьев.

«Вот так сажают елки в Красноярске, без корней втыкают. Озеленяют Волочаевскую развязку», — комментирует автор видео.

Как сообщает ТВК, в итоге рядом с новой автомобильной развязкой таким оригинальным способом «посадили» десятки деревьев.

В мэрии телеканалу пояснили, что елки и сосны были срублены на объектах компании МРСК Сибири и переданы городу для «декоративных целей».

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке новогоднюю ель для ледового городка привезли с могилы заслуженного архитектора, где дерево росло 25 лет.