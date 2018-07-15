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Озеленение Красноярска срубленными соснами попало на видео

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© facebook.com

Жители Красноярска запечатлели на видео необычные зимние работы по озеленению города.

Ролик опубликовала местная телекомпания ТВК.

На кадрах видно, как несколько мужчин высаживают на пустыре срубленные елки и сосны.

Для этого рабочие заранее установили в заснеженную землю металлические трубы, которые и стали опорой для деревьев.

«Вот так сажают елки в Красноярске, без корней втыкают. Озеленяют Волочаевскую развязку», — комментирует автор видео.


Как сообщает ТВК, в итоге рядом с новой автомобильной развязкой таким оригинальным способом «посадили» десятки деревьев.

В мэрии телеканалу пояснили, что елки и сосны были срублены на объектах компании МРСК Сибири и переданы городу для «декоративных целей».

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке новогоднюю ель для ледового городка привезли с могилы заслуженного архитектора, где дерево росло 25 лет.

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