Новогоднюю елку для ледового городка спилили на могиле
- 17 декабря 2018, 20:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Стерлитамаке новогоднюю ель для ледового городка привезли с могилы заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет.
Как сообщает Proural, место для сруба было выбрано на старом погосте, где зимой почти никого не бывает.
Рабочие спилили ель и увезли ее на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год», — цитирует издание очевидца.
По его словам, только позже выяснилось, что дерево доставили в микрорайон Строймаш.
Он добавил, что, по всей видимости, до леса рабочие просто поленились доехать.
Когда же местные власти узнали о происхождении ели, ее распилили и выбросили, а на этом месте установили другую елку, которая, по свидетельству местных жителей, оказалась «страшной, высохшей и желтой».
В настоящее время правоохранительные органы Стерлитамака занимаются поиском лиц, причастных к самовольной вырубке дерева на территории городского кладбища.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в казахстанском Уральске женщина на спор спилила елку на главной площади города.
Войти через социальные сети: