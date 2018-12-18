Новогоднюю елку для ледового городка спилили на могиле

В Стерлитамаке новогоднюю ель для ледового городка привезли с могилы заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет.

Как сообщает Proural, место для сруба было выбрано на старом погосте, где зимой почти никого не бывает.

Рабочие спилили ель и увезли ее на грузовике. «Когда их спросили, зачем они ее спили и куда везут, один из них с ухмылкой сказал, что на Новый год», — цитирует издание очевидца.

По его словам, только позже выяснилось, что дерево доставили в микрорайон Строймаш.

Он добавил, что, по всей видимости, до леса рабочие просто поленились доехать.

Когда же местные власти узнали о происхождении ели, ее распилили и выбросили, а на этом месте установили другую елку, которая, по свидетельству местных жителей, оказалась «страшной, высохшей и желтой».

В настоящее время правоохранительные органы Стерлитамака занимаются поиском лиц, причастных к самовольной вырубке дерева на территории городского кладбища.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в казахстанском Уральске женщина на спор спилила елку на главной площади города.