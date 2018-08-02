«Победа» разрешила Лановому летать бесплатно до конца года

Авиакомпания «Победа» решила подарить народному артисту СССР Василию Лановому неограниченное количество бесплатных билетов, после того как его не пустили на борт из-за размеров ручной клади, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей лоукостера.

Лановой сможет бесплатно летать самолетами авиакомпании до конца 2019 года.

«Для перевозчика, как и для всей страны, Василий Семенович Лановой — символ нашей Победы. Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер», — приводит агентство сообщение компании.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента с народным артистом СССР Василием Лановым.

Артист запланировал творческую встречу с жителями Ростова-на-Дону 14 февраля, в годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отмечает газета «Взгляд».

Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили артиста на борт самолета из-за размера ручной клади.

Пока прославленный артист улаживал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор, самолет улетел.

После этого представитель лоукостера заявил, что не смог вылететь в Ростов-на-Дону по вине своих менеджеров, которые не ознакомились с правилами провоза ручной клади на борту самолетов авиакомпании «Победа».



16 января легендарный актер отметил 85-летие. Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем, подчеркнув, что это большое событие для всех любителей отечественного кинематографа и театра.