В «Победе» назвали причины, по которым Ланового не пустили на рейс

Народный артист СССР Василий Лановой не смог вылететь на гастроли в Ростов-на-Дону по вине своих менеджеров, которые не ознакомились с правилами провоза ручной клади на борту самолетов авиакомпании «Победа», заявил представитель лоукостера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера Театра имени Вахтангова не пустили на рейс «Победы» из-за размеров его ручной клади.

Самолет улетел, пока прославленный артист улаживал вопрос с уплатой пошлины за кофр, который не поместился в калибратор.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники „Победы“, не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — сообщили РИА Новости в «Победе».

Там пояснили, что по правилам лоукостера на борт можно взять ручную кладь любого количества мест и веса, но в рамках установленных габаритов — 36×30×27 сантиметров на пассажира.

Сам Василий Лановой рассказал каналу «Москва 24» о том, что только в аэропорту выяснилось, что с кофром лететь нельзя. «Деньги за штраф они брать тоже не стали, мужчина даже слушать меня не стал, сказал, что все кончено — регистрация закончилась», — уточнил актер.

В итоге Лановому пришлось купить билет на ближайший рейс другой авиакомпании, пишет газета «Известия».



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