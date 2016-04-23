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Число жертв взрыва в Красноярске увеличилось до двух

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© Следственный комитет РФ/ТАСС

В Красноярске число погибших в результате взрыва газа в жилом доме увеличилось до двух человек. Спасатели нашли под обломками тело второй жертвы.

«В результате происшествия погибли два человека», — сказано на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что власти рассматривают возможность расселения жильцов полуразрушенного дома. Пока их временно поместили в городской центр социального обслуживания «Родник».

Напомним, взрыв бытового газа произошел в Красноярске в трехэтажном коттедже 2013 года постройки по адресу улица Кандагарская, 3. В результате оказались полностью разрушены шесть квартир с первого по третий этажи и еще десять пострадали частично. Спасатели эвакуировали людей и довольно быстро нашли тело первой жертвы — женщины, чье имя не сообщается.

За последние два месяца в России произошли два случая взрыва бытового газа: в Магнитогорске 31 декабря и в Шахтах 14 января. В Магнитогорске погибли 39 человек. Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россиянам следует ждать новых ЧП с бытовым газом.

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