Голикова назвала самый бедный регион России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, заявила, что самым бедным регионом России является Тува, сообщает ТАСС.

По ее словам, уровень бедности в республике составляет 41,5%.

«Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие», — приводит агентство слова Голиковой.

Российский инвестиционный форум в этом году проходит в Сочи 14—15 февраля. Его главная тема — реализация национальных проектов.

В декабре прошлого года Голикова заявила, что смертность в России стабилизировалась, но пока ее темпы остаются достаточно высокими.