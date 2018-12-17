Голикова рассказала о высоких темпах смертности в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность в России стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими.

В этой связи хочу обратить внимание, что потенциал снижения смертности на сегодняшний день в регионах по-прежнему сохраняется, — сказала Голикова во время семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном Собрании.

Самые высокие показатели смертности, по ее словам, зарегистрированы в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях, сообщает News.ru.

Вице-премьер также отметила, что по итогам девяти месяцев нынешнего года отмечается снижение рождаемости в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.