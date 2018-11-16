Рыбак поймал 10-килограммовую золотую рыбку

Истории о рыбалке всегда пестрят преувеличениями. Однако американский рыбак из Кентукки Хантер Андерсон (Hunter Anderson) действительно выловил такой трофей, которым можно смело хвастаться друзьям и всему миру. На крючок мужчины попалась золотая рыба весом около 10 килограммов.

Фото мужчины с золотой рыбиной стало вирусным в соцсетях после того, как его сестра опубликовала снимок на своей странице в Facebook и пошутила, что это была та самая рыбка, которую её семья спустила в унитаз много лет назад: «То, что вы видите, не фото из учебника географии и не результат фотошопа! Это мой брат! И он держит ту самую золотую рыбку, которую мы смыли в унитаз, когда мне было 9 лет. Клянусь, я думала, что она умерла, лол. О боже, не смывайте своих питомцев!»

Сам американец рассказал, что рыбачил со своей девушкой в частном пруду в округе Бойл и в какой-то момент решил использовать в качестве приманки кусок печенья: «Хотите верьте, хотите нет, но я поймал эту 20-фунтовую золотую рыбу на печенье. И это не фальсификация!» — рассказал Андерсон WKYT-TV. Также рыбак отметил, что получил укус, прежде чем ему удалось вытащить эту рыбину на берег и сфотографироваться с ней.

По словам Андерсона, он начал рыбачить ещё в детстве, научившись у своего отца. Мужчина регулярно участвует в турнирах по рыбной ловле, но такой необычный экземпляр ему попался впервые:

Скорее всего, это карп кои, известный своим ярким окрасом. Но как бы там ни было, я выпустил его обратно в воду. Я думаю, что эта золотая рыбка заслуживает поплавать ещё один день или больше. Может быть, её поймает кто-то другой, например ребёнок, и будет счастлив так же, как я. Я просто прыгал от радости!

А вам какой необычный улов попадался?

Ранее «Ридус» писал, как на пляж ураганом выбросило гигантского двухметрового тунца. Огромную рыбину нашла местная жительница.

Также мы рассказывали об удивительной рыбе, которая живёт под землёй. Поэтому местные жители ходят на рыбалку с лопатами.

