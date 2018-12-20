найти ×
   
  • USD +0.26
    67.37
  • EUR +0.46
    76.94
СохранитьСохранено0
×

-11210

Двухметрового тунца выбросило на пляж ураганом

Small dd3dc5f883
  • 20 декабря 2018, 20:02
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Гигантского тунца нашла на пляже жительница шотландского острова Сандей. Предположительно рыбу выбросил на берег ураган Дейрде, при котором порывы ветра достигали 120 километров в час. Голубой атлантический тунец оказался длиной 6,5 футов.

«Он был ровно два метра в длину — впечатляющих размеров зверь! Это довольно взрослая особь. В выходные была ужасная погода, и много чего повыбрасывало на берег моря», — рассказала местный рейнджер Эмма Нив-Уэбб (Emma Neave-Webb).

«Тунец выглядел достаточно свежим, поэтому я считаю, что он умер по естественным причинам. Мы все были поражены таким гигантом, сегодня он стал местной достопримечательностью. На острове только и говорили, что об огромной рыбе. Мы надеемся вернуться завтра, надо взвесить тунца и вскрыть, чтобы проверить, есть ли в нём пластиковые отходы», — рассказала Эмма изданию The Sun.

Мясо голубого атлантического тунца считается ценным и часто используется для приготовления суши. Взрослые представители этих рыб могут достигать веса в 900 килограмм.

Ранее «Ридус» рассказывал об удивительной рыбе, которая живёт под землёй. Поэтому местные жители ходят на рыбалку с лопатами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
2143022читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
2449927читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

3135055читать позжечитаю позже

Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности06 августа

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

25638747читать позжечитаю позже