Двухметрового тунца выбросило на пляж ураганом

Гигантского тунца нашла на пляже жительница шотландского острова Сандей. Предположительно рыбу выбросил на берег ураган Дейрде, при котором порывы ветра достигали 120 километров в час. Голубой атлантический тунец оказался длиной 6,5 футов.

«Он был ровно два метра в длину — впечатляющих размеров зверь! Это довольно взрослая особь. В выходные была ужасная погода, и много чего повыбрасывало на берег моря», — рассказала местный рейнджер Эмма Нив-Уэбб (Emma Neave-Webb).



«Тунец выглядел достаточно свежим, поэтому я считаю, что он умер по естественным причинам. Мы все были поражены таким гигантом, сегодня он стал местной достопримечательностью. На острове только и говорили, что об огромной рыбе. Мы надеемся вернуться завтра, надо взвесить тунца и вскрыть, чтобы проверить, есть ли в нём пластиковые отходы», — рассказала Эмма изданию The Sun.



Мясо голубого атлантического тунца считается ценным и часто используется для приготовления суши. Взрослые представители этих рыб могут достигать веса в 900 килограмм.



Ранее «Ридус» рассказывал об удивительной рыбе, которая живёт под землёй. Поэтому местные жители ходят на рыбалку с лопатами.

