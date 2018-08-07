Далматин с сердцем на носу влюбил в себя интернет

Пёс породы далматин по кличке Уайли стал настоящей интернет-звездой благодаря пятнышку на носу в виде сердечка. Его хозяйка, 26-летняя Лекси Смит (Lexi Smith), рассказала, что выбирала щенка из 11 братьев и сестёр и тогда пятно-сердце было не так заметно, к тому же оно могло исчезнуть или поменяться с возрастом: «Я выбрала его потому, что заводчик сказал, что этот щенок любит только спать, есть и обниматься, тогда я решила, что у нас много общего».

Маленький далматин вырос настоящим красавцем, а его пятнышко в форме сердца стало ещё более заметным: «Из крошечного сонного щенка Уайли превратился в большого великолепного пса, в котором так много индивидуальности. Сейчас моя собака — это 24 килограмма любопытства, нахальства, глупости, неуклюжести, сумасшествия, голода, счастья и любви! Никакое количество фотографий не может передать то, как сильно я его люблю и что он мой лучший друг», — признаётся девушка.

По словам хозяйки, больше всего на свете её пятнистый питомец любит ходить в походы: «Нам повезло, что мы живём в Колорадо, где есть множество красивых мест для игр и прогулок. Уайли любит много бегать и гулять в больших парках, которые здесь повсюду. А ещё мой пёс обожает ездить на машине, где он может сидеть впереди, как второй пилот, и, прижавшись носом к окну, смотреть на проплывающие виды».

Также Лекси отмечает, что её собака бывает чертовски капризной: «Упрямство — типичная черта далматинов. Уайли далеко не всегда делает то, что я хочу, и хоть это иногда разочаровывает меня, я знаю, что это издержки владения данной породой. Его капризы смешат меня, поскольку заставляют проявлять творческий подход в воспитании».

И несмотря на некоторые сложности в дрессировке далматина, американка признаётся, что не променяет своего пса и на целый мир: «Мне действительно очень повезло с Уайли. У него прекрасное сердце, и я не о том, что у него на носу. Он любит всех, кого встречает, и всегда очень рад новым друзьям. Его сравнительно легко тренировать, и он стал моим лучшим партнёром по приключениям, о котором я только могла мечтать. Ему нужно много внимания, и в основном он не отходит от меня ни на шаг, но мне это нравится!»

Как у каждого уважающего себя пса, у далматина с печатью любви на носу есть своя страничка в Instagram, на которую подписаны уже более 120 тысяч человек. Благодаря чему Уайли уже стали узнавать на улицах и просить сфотографироваться с ним.

«Некоторые люди видят нас на улице и говорят: „О, это та самая собака из интернета!“ — смеётся Лекси. — А ещё много людей останавливаются просто полюбоваться на представителя породы: „Я никогда не видел далматина лично!“ — часто говорят мне случайные прохожие».

Недавно «Ридус» рассказывал, как любимцем соцсетей стал золотистый ретривер с пятном на морде. У очаровательного пса уже больше 130 тысяч поклонников.

А каких вы встречали животных с необычным окрасом?

