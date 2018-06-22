Золотистый ретривер с пятном на морде покорил соцсети

Золотистый ретривер по кличке Энцо (Enzo) родился с редкой генетической мутацией пигментированных соматических клеток, из-за чего на морде у пса с одной стороны есть большое чёрное пятно. Впрочем, это не помешало ему обзавестись любящими хозяевами и 130 тысячами подписчиков в социальных сетях.

«Энцо — особенная собака, его мутация привела только к появлению чёрной метки на морде, но она не вызывает никаких проблем со здоровьем. У него есть небольшая погрешность в ДНК, но его особенная внешность делает его невероятно очаровательным!» — говорит хозяйка необычной собаки Элла Кастро.

На своей весьма популярной страничке в Instagram золотистый ретривер Энцо представлен так: «Заварной крем с маленьким пятнышком. Профессиональный соня, носочный вор, любитель долгих прогулок, даритель поцелуев, пушистый калачик».



Владелица уверена, что её пёс, чьё полное имя Lorenzo de Medici Splotch Viola, — самый хороший на свете мальчик и очень дружелюбный друг.

«Он любит приветствовать бегунов, байкеров и других собак и определённо немного обижается, когда кто-то слишком занят, чтобы поздороваться с ним, — смеётся владелец Энцо. — А ещё он смотрит на меня так, как будто говорит: „Я на 100% уверен, что ты хочешь перестать работать и поиграть со мной прямо сейчас“».



А вы встречали животных с необычной окраской?