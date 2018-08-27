Интернет ищет доказательства любви на картинке-головоломке

День святого Валентина уже на носу и если вы размышляете, как поймать романтическое настроение, то попробуйте нашу любовную головоломку! На яркой иллюстрации Софи и Сэм наслаждаются уютным вечером в своём доме. Парень собирается сделать предложение руки и сердца своей девушке, но он так разволновался, что потерял обручальное кольцо, розу, коробку конфет, открытку и подарочную коробку. Помогите ему найти эти предметы, чтобы вечер любви удался.

Создатели визуальной головоломки компания Holiday Cottages утверждают, что самый глазастый испытуемый смог справиться с заданием за 3 минуты 54 секунды. А как быстро найдёте все 5 предметов вы?

Как быстро вам удалось найти все потерянные предметы? Похвастайтесь в комментариях!

А теперь попробуйте найти ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать Санта-Клауса на новогодней ярмарке, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить пять спрятанных в доме индеек. Удачи!