Организаторы концерта Элджея в Калининграде объявили о его отмене

Намеченный на 16 февраля концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в Калининграде был отменен.

Выступление артиста не состоится в связи с большим давлением со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций, говорится в официальном заявлении компании «Макроконцерт» на ее странице в соцсети «Вконтакте».

В сообщении также указывается на то, что обоюдное решение артиста, его менеджмента и организаторов концерта было принято несмотря на большое количество проданных билетов.

Накануне более 470 человек подписали петицию за отмену концерта, которая была опубликована на сайте Change.org.

«Как показывает анализ содержания клипов и песен данного исполнителя, в его творчестве содержится агрессивная пропаганда пошлости, алкоголя, гламура, мата и прочих деструктивных смыслов, разрушительно влияющих как на детей, так и на взрослых», — приводит РИА Новости текст петиции.

В пресс-службе регионального УМВД агентству сообщили, что не ограничивали проведение концерта.

Ранее Элджей был вынужден отменить свой концерт в Махачкале, намеченный на 5 октября 2018 года, «по просьбе организаторов».

В конце октября прокуратура Нижегородской области отменила концерты пяти популярных в молодежной среде исполнителей, включая Элджея и Монеточку, из-за наличия в их репертуаре нецензурных песен.

Позднее известный российский телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп в поддержку российских исполнителей хип-хопа, чьи концерты стали отменять правоохранительные органы.