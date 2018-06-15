Две зебры или одна: новая оптическая иллюзия обескуражила соцсети

Новая оптическая иллюзия c зебрами заинтересовала соцсети, спровоцировав бурное обсуждение. Необычный кадр был сделан в заповеднике Масаи-Мара возле границы Кении и Танзании 45-летним фотографом из Индии по имени Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi). На снимке запечатлены две зебры как будто бы с одной головой. Но это ни что иное, как обман зрения. Во время фотосъёмки одна зебра повернулась мордой на камеру, а вторая спрятала голову у неё под шеей.

«Мать-Природа никогда не перестаёт гипнотизировать своих поклонников. Эта поза настолько удивительна и прекрасна, что я просто счастлив, что смог её запечатлеть. Мне как фотографу повезло оказаться в нужном месте в нужное время, всё остальное сделала природа», — рассказал фотограф изданию The Daily Mail, после чьей публикации снимок стал вирусным в соцсетях.

«Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что я вижу и разгадать загадку этой фотографии», — написал один из восхищённых юзеров.

Недавно «Ридус» публиковал фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит, как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

Также мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.

