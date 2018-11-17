Охранник больницы Петрозаводска выгнал на улицу привезенного скорой мужчину

Доставленного в больницу Петрозаводска машиной скорой помощи мужчину вытолкал на улицу охранник.

В результате лежащего у лестницы пациента снял на видео очевидец по имени Денис, приехавший в лечебное учреждение навестить дедушку.

На кадрах видно, что с ситуацией пытаются разобраться подошедшие к мужчине медики. Сам же автор ролика комментирует произошедшее и грозится вызвать полицию. По его словам, охранник заявил, что этот пациент «им не нужен» и «если умрет, ничего страшного», отправят в морг.

Появляться в кадре охранник не захотел. Он испугался и покинул свой пост.

По свидетельству очевидцев, регистратура уже приступила к оформлению привезенного скорой мужчины, однако к нему подошел охранник, подхватил и выбросил на улицу.

Как рассказал Денис телеканалу «360», через две минуты прибежала медсестра и заявила, что медики ничего не знали про этого больного, в случившемся виновата охрана.

В итоге пациента посадили в кресло-каталку и увезли, а прибывшие на место полицейские все запротоколировали и попросили Дениса не удалять видео.

В свою очередь главврач больницы Алексей Хейфец сообщил журналистам РИА Новости, что он не в курсе произошедшего, и пообещал разобраться.

В МВД Карелии уже начали проверку инцидента.

Ранее сообщалось о жительнице Пермского края, которая умерла после отказа в госпитализации.

Похожий случай произошел в Магнитогорске, где медики одной из больниц отказались госпитализировать пенсионера, доставленного в медучреждение родственниками, сославшись на то, что работают лишь с пациентами службы скорой помощи.