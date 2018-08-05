В Минтрансе хотят увеличить штрафы за остановку на магистралях

Ужесточить наказание за остановки на автомагистралях предложили в Министерстве транспорта РФ.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в ведомстве предложили увеличить штрафы за остановку в неположенных местах с одной до трех тысяч рублей.

В министерстве отметили, что подобные нарушения ПДД провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что только при неукоснительном соблюдении ПДД возможно «снижение смертности в результате ДТП (стремление к нулевому уровню смертности), связанных с наездом на стоящие транспортные средства».

Авторы законопроекта отмечают, что он нацелен на реализацию основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного в рамках указа президента.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 марта начнут фиксировать с помощью видеокамер нарушение «вафельной» разметки. Размер штрафа составит 1000 рублей. Предполагается, что благодаря этому нововведению скорость движения на 103 столичных перекрестках увеличится на 15—20%.