В Минтрансе хотят увеличить штрафы за остановку на магистралях
- 13 февраля 2019, 13:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Ужесточить наказание за остановки на автомагистралях предложили в Министерстве транспорта РФ.
Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, в ведомстве предложили увеличить штрафы за остановку в неположенных местах с одной до трех тысяч рублей.
В министерстве отметили, что подобные нарушения ПДД провоцируют дорожно-транспортные происшествия.
В пояснительной записке к поправкам отмечается, что только при неукоснительном соблюдении ПДД возможно «снижение смертности в результате ДТП (стремление к нулевому уровню смертности), связанных с наездом на стоящие транспортные средства».
Авторы законопроекта отмечают, что он нацелен на реализацию основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подготовленного в рамках указа президента.
Ранее сообщалось, что в Москве с 1 марта начнут фиксировать с помощью видеокамер нарушение «вафельной» разметки. Размер штрафа составит 1000 рублей. Предполагается, что благодаря этому нововведению скорость движения на 103 столичных перекрестках увеличится на 15—20%.
Войти через социальные сети: