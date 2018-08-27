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ЦОДД объявил о введении видеофиксации нарушений «вафельной» разметки

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Нарушение «вафельной» разметки в Москве начнут фиксировать с помощью видеокамер с 1 марта.

Предполагается, что благодаря этому нововведению скорость движения на 103 столичных перекрестках увеличится на 15−20%.

«Перекрестки будут реже „запираться“ выезжающими на „красный“, а значит, автобусы с тысячами пассажиров станут ходить быстрее», — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованном в Twitter.

Первой «решеткой», за нарушение которой начнут штрафовать, станет пересечение Садового кольца и Орликова переулка, где уже установлены камеры и «вафельные» разметки.

Размер штрафа составит 1000 рублей.

В постановлении будут размещаться шесть фотографий, четыре из которых являются обзорными снимками непосредственного нарушения. На них будет указана дата и время совершения нарушения, а также траектория движения нарушителя и фиксация работы светофора.

В ЦОДД заверяют, что все оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД и все штрафы будут выписываться корректно.

Новая желтая разметка в виде пересекающихся линий была официально внесена в ПДД в конце апреля 2018 года. Если во время затора автомобилист заедет на зону разметки и создаст помехи другим участникам движения, ему будет грозить штраф. При этом неважно, какой в этот момент будет гореть свет — красный, желтый или зеленый.

В настоящее время она нанесена на 103 перекрестках Москвы, где есть проблема частого возникновения пробок, отмечает kp.ru.

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