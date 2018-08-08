Названы пять самых экзотических турнаправлений для влюбленных

Опросив более 17 тысяч респондентов из 17 стран, аналитики Booking.com составили список наиболее привлекательных турнаправлений для романтических поездок.

По признанию 49% опрошенных, такая поездка приносит больше положительных эмоций, чем сама свадьба.

Самым романтическим местом, больше всего привлекающим влюбленных, оказалась итальянская Верона — родина Ромео и Джульетты. Влюбленным рекомендуют провести ночь в роскошных апартаментах в самом центре города — всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты.

Абсолютно непередаваемые впечатления обещает полет на воздушном шаре над пагодами и пейзажами Багана (Мьянма), где романтическое настроение создается как на рассвете, так и на закате.

Влюбленные также могут посетить национальный праздник света Лои Кратонг в храме в Чиангмай (Таиланд), где буддийские монахи запускают в небо сотни фонариков, являющихся символом очищения души.

Почувствовать себя будто на другой планете можно посетив солончак Уюни в Боливии, который представляет собой одно из самых невероятных природных явлений в мире. Взору влюбленных путешественников там предстанут бескрайние соляные просторы, древние вулканы и стаи розовых фламинго. А проживание в отеле, сложенного из соляных блоков и обставленного соляной мебелью, навсегда останется в памяти, обещает сервис бронирований.



Наконец, чтобы увидеть китов-касаток в диких условиях, посмотреть на фьорды с высоты птичьего полета, прокатиться под мерцающим северным сиянием после головокружительной поездки на собачьей упряжке или отдохнуть в самом настоящем снежном отеле, нужно отправиться в Норвегию.



Ранее были названы предпочтения россиян в выборе турпоездок на Новый год, а также самые популярные страны у российских тревел-блогеров.