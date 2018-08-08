найти ×
   
  • USD -0.04
    65.68
  • EUR +0.24
    74.39
СохранитьСохранено0
×

004651

Названы пять самых экзотических турнаправлений для влюбленных

Small f1a6d446e0

© flickr.com

Опросив более 17 тысяч респондентов из 17 стран, аналитики Booking.com составили список наиболее привлекательных турнаправлений для романтических поездок.

По признанию 49% опрошенных, такая поездка приносит больше положительных эмоций, чем сама свадьба.

Самым романтическим местом, больше всего привлекающим влюбленных, оказалась итальянская Верона — родина Ромео и Джульетты. Влюбленным рекомендуют провести ночь в роскошных апартаментах в самом центре города — всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты.

© flickr.com

Абсолютно непередаваемые впечатления обещает полет на воздушном шаре над пагодами и пейзажами Багана (Мьянма), где романтическое настроение создается как на рассвете, так и на закате.

© flickr.com

Влюбленные также могут посетить национальный праздник света Лои Кратонг в храме в Чиангмай (Таиланд), где буддийские монахи запускают в небо сотни фонариков, являющихся символом очищения души.

© visualhunt.com

Почувствовать себя будто на другой планете можно посетив солончак Уюни в Боливии, который представляет собой одно из самых невероятных природных явлений в мире. Взору влюбленных путешественников там предстанут бескрайние соляные просторы, древние вулканы и стаи розовых фламинго. А проживание в отеле, сложенного из соляных блоков и обставленного соляной мебелью, навсегда останется в памяти, обещает сервис бронирований.

© flickr.com

Наконец, чтобы увидеть китов-касаток в диких условиях, посмотреть на фьорды с высоты птичьего полета, прокатиться под мерцающим северным сиянием после головокружительной поездки на собачьей упряжке или отдохнуть в самом настоящем снежном отеле, нужно отправиться в Норвегию.

© flickr.com

Ранее были названы предпочтения россиян в выборе турпоездок на Новый год, а также самые популярные страны у российских тревел-блогеров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?
1137260читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
17225979читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

29513003читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

9249455читать позжечитаю позже