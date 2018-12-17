Стали известны предпочтения россиян в выборе турпоездок на Новый год

Названы самые популярные турнаправления у россиян в период предстоящих новогодних праздников, которые продлятся 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го.

Первое место среди зарубежных направлений заняла Армения. Спрос на турпутевки в эту страну вырос на 76% по сравнению с 2017 годом. Это объясняется снижением стоимости билетов на 12%, а также относительно недорогим проживанием и обслуживанием.

На второй позиции расположилась Германия. При незначительном снижении стоимости авиабилета на 6% число желающих посетить эту страну увеличилось на 27%.

Тройку лидеров замкнул Таиланд. По сравнению с 2017 годом спрос на это турнаправление снизился на 6%, сообщили газете «Известия» в тревел-агентстве OZON.travel.

В топ-5 самых популярных у россиян стран на Новый год вошли также Чехия (спрос вырос на 36%) и Италия (спрос снизился на 26%, а билеты подорожали на 6%).

В туркомпании отметили, что в 2018 году значительно вырос спрос на страны ближнего зарубежья, причем не только на новогодние праздники. В то же время заметно снизился спрос на дорогие европейские направления, пишет издание.

Что касается внутреннего туризма, почти четверть всех путешествующих россиян (24%) выбрали для поездки на новогодние праздники Москву. Второе место занимает Санкт-Петербург (7%), а третье — Сочи (6%).

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство россиян (73%) предпочитает проводить новогодние праздники за рубежом.