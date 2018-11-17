Женщина сбросила 95 кг ради маленькой дочери, которая спасла её от смерти

29-летняя Дженнифер Малик (Jennifer Malik) из города Блэкпул, Великобритания, всегда страдала от лишнего веса, в школе не могла найти друзей, на улице слышала насмешки от окружающих, но с каждым годом поправлялась всё больше.

В начальной школе надо мной сильно издевались, меня пинали, бросали в меня вещи, и каждый ученик говорил мне, какая я толстая. Никто не хотел со мной дружить. Незнакомые прохожие сравнивали меня с китом, которого выбросило на берег, и я перестала выходить из дома. Дома было безопасно, и никто надо мной не смеялся. Мне было так грустно, что люди не принимают меня такой, какая я есть, ведь я была воспитана в уверенности, что все равны и заслуживают хорошего обращения. Но люди относились ко мне плохо только потому, что я была больше, чем другие, — вспоминает британка.

Несмотря на драматическое детство и юность, девушка вышла замуж и родила ребёнка: «Мы встретились с Билли во время шопинга. Он подошёл и попросил у меня мой номер. Я не понимала, почему он проявляет интерес. Он мне понравился, но я не верила, что всерьёз нравлюсь ему, парни никогда не проявляли ко мне большого интереса». Однако вскоре пара поженилась, Дженнифер родила девочку Наоми и растолстела ещё больше.

Я всегда чувствовала себя некрасивой и бесполезной и нашла утешение в еде. Я застряла в этом порочном круге, я была в депрессии, потому что была толстая. Ела, чтобы заглушить тоску, и толстела. Не занималась физическими упражнениями, так как боялась выйти на улице из-за лишнего веса. Так с каждым годом я становилась всё больше.

К тому времени, как её дочке исполнилось три года, Дженнифер вовсю страдала ожирением и пребывала в тяжёлой зависимости от еды. Каждый день она питалась фастфудом — пицца, гамбургеры, лапша, пироги — и всё больше впадала в уныние: «Каждый год я клялась себе, что изменюсь, что я перестану есть всякую гадость, начну заниматься спортом и докажу всем издевавшимся надо мной, что я не толстая. Но ничего не получалось».

20 января 2016 года британка, весившая на тот момент больше 130 килограммов, поцеловала своего мужа-таксиста, проводила его на работу и решила покончить с собой.

«Я больше не могла переносить это ощущение собственного ничтожества. Я чувствовала, что подвела свою дочь, мужа и саму себя. Меня тяготила собственная бесполезность. Я взяла в руку смертельную дозу таблеток и села на кровать к спящей трёхлетней Наоми, чтобы посмотреть на неё последний раз. Я посчитала, что муж успеет вернуться до того, как она проснётся. И тут дочка засмеялась во сне и повернулась ко мне. И меня как обухом по голове ударило. Я просто похолодела от ужаса. Как я могла сделать с ней такое, как я могла подумать о том, чтобы оставить её без мамы?! Я разрыдалась и чётко поняла, что пора менять свою жизнь», — рассказала Дженнифер изданию Mirror.

Муж британки вернулся с работы в 2 часа ночи и, выслушав рассказ своей заплаканной жены, пришёл в ужас.

„Как ты могла подумать, что нам будет лучше без тебя?! Мы любим тебя, ты нужна нам, ты должна верить в это!“ — сказал мне Билли. Мы проговорили с ним несколько часов, и на следующий день я взялась за себя, — вспоминает Дженнифер.

Девушка открыла шкафы и холодильник и выкинула все нездоровые продукты, затем пара отправилась в магазин и закупила свежих овощей, фруктов, зелени и курицы. По словам британки, она потратила несколько дней, чтобы найти рецепты вкусных и здоровых блюд в интернете и научиться их готовить. Кардинально поменяв свой рацион на салаты и блюда из курицы вместо полуфабрикатов, Дженнифер начала терять по 7—8 фунтов (3—4 кг) в неделю и вскоре решила включить в свою жизнь физическую нагрузку.

Я начала ходить каждую ночь после ужина. Когда я впервые встретила на улице прохожих, то болезненно сжалась, ожидая насмешек. Раньше в таких случаях я переходила на другую сторону, но в этот раз не успела. Мне было страшно, я опустила голову, чтобы не видеть их взглядов, но они просто улыбнулись и сказали: „Добрый вечер“. Это был поворотный момент. Я почувствовала себя так оптимистично и позитивно, — рассказала девушка.

Дженнифер признаётся, что сначала ей было трудно даже просто ходить, но с каждым днём становилось всё легче, и тогда она нашла в интернете танцевальные фитнес-тренировки и стала заниматься дома. Благодаря своим усилиям британка сбросила 95 килограммов за 16 месяцев и совершенно преобразилась. Единственное, что омрачало радость от похудения, — это лишняя кожа на животе.

Мой муж предложил мне удалить кожу хирургическим путём. Мы взяли в кредит 10 тысяч фунтов стерлингов, и я отправилась на операцию. Это длилось семь часов, меня разрезали от груди до бёдер, удалили лишнюю кожу, стянули мышцы живота и заново сформировали пупок. Это было больно, но это того стоило, — уверена девушка.

Обретение новой фигуры совершенно изменило жизнь Дженнифер, британка забыла о депрессии и стала увереннее в себе.

Раньше я наблюдала, как другие мамы в парке бегают со своими детьми и играют с ними. А я сидела на лавочке и думала о том, что качели сломаются, стоит мне только подойти к ним. Тогда я не могла без труда даже подняться по лестнице в нашем доме. А сейчас я бегаю вместе с Наоми и веду себя, как большой ребёнок. Дочка тоже стала счастливее и веселее с тех пор, теперь я не боюсь того, что её будут дразнить сверстники из-за толстой мамы. А она, когда видит мои старые фото, говорит: „Смотри! Мама сжалась!“ — смеётся Дженнифер.

По словам похудевшей британки, больше всего она благодарна своему мужу, который поддерживал её всё это время:

Мой Билли — моя скала и опора, он верил в меня и помог мне пройти через всё. Мы вместе уже 12 лет, я люблю его и уверена, что он любит меня!

Также Дженнифер поблагодарила свою семью, которая радовалась её успехам и вдохновляла на большее. «После того как я похудела, отец купил тренажёрный зал в нашем городе, и теперь я работаю там персональным фитнес-тренером, помогая другим людям обретать фигуру мечты. Я хочу, чтобы все знали, что они могут изменить свою жизнь к лучшему и открыть для себя совершенно новый мир. Если я смогла это сделать, то каждый сможет!»

А ещё девушка подчеркнула, что очень важно быть добрым к другим людям:

Пагубное влияние издевательств и оскорбительных комментариев на мою жизнь трудно переоценить. Я не знаю, почему люди злые. Может быть, они не уверены в себе, поэтому они подавляют других, чтобы чувствовать себя лучше. Но они не знают, как сильно их комментарии могут повлиять на жизнь другого человека и даже погубить его. Будьте добрыми!

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