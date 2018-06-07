Экс-глава Серпуховского района пожаловался на избиение по дороге в суд

Арестованный по обвинению в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Александр Шестун заявил, что при транспортировке из СИЗО в Басманный суд на продление ареста он был избит.

На своей странице в Facebook Шестун уточнил, что его избили 20 сотрудников полиции и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По его словам, нападавшие были в масках. Шестун утверждает, что они бросили его на асфальт и нанесли удары дубинками по всему телу, причинив ему в итоге травмы.

Он также упомянул о том, что находится на голодовке уже неделю.

В МВД и ФСИН пока никак не прокомментировали заявление арестованного.

Александр Шестун занимал пост главы Серпуховского района с декабря 2003 года. В июне 2018 года чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

В частности, Шестун подозревается в незаконной передаче частной компании 10 гектаров земли и причинении бюджету района ущерба на 62 миллиона рублей.



В ходе прокурорской проверки были выявлены 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, которые оформлены либо на Шестуна, либо на подконтрольные ему юридические лица и номинальных директоров.

Кроме того, в автопарке экс-главы Серпуховского района насчитали 22 машины, включая несколько микроавтобусов, автофургонов и мотоциклов. Их общая стоимость составляет почти 27 миллионов рублей.

Имущество чиновника оценивается в 10 млрд рублей.



В начале февраля 2019 года Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на сумму почти 10 млн рублей.