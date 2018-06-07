Экс-глава Серпуховского района пожаловался на избиение по дороге в суд
- 12 февраля 2019, 18:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Арестованный по обвинению в мошенничестве экс-глава Серпуховского района Александр Шестун заявил, что при транспортировке из СИЗО в Басманный суд на продление ареста он был избит.
На своей странице в Facebook Шестун уточнил, что его избили 20 сотрудников полиции и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
По его словам, нападавшие были в масках. Шестун утверждает, что они бросили его на асфальт и нанесли удары дубинками по всему телу, причинив ему в итоге травмы.
Он также упомянул о том, что находится на голодовке уже неделю.
В МВД и ФСИН пока никак не прокомментировали заявление арестованного.
Александр Шестун занимал пост главы Серпуховского района с декабря 2003 года. В июне 2018 года чиновника обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.
В частности, Шестун подозревается в незаконной передаче частной компании 10 гектаров земли и причинении бюджету района ущерба на 62 миллиона рублей.
В ходе прокурорской проверки были выявлены 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, которые оформлены либо на Шестуна, либо на подконтрольные ему юридические лица и номинальных директоров.
Кроме того, в автопарке экс-главы Серпуховского района насчитали 22 машины, включая несколько микроавтобусов, автофургонов и мотоциклов. Их общая стоимость составляет почти 27 миллионов рублей.
Имущество чиновника оценивается в 10 млрд рублей.
В начале февраля 2019 года Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на сумму почти 10 млн рублей.
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